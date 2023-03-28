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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:53
29.03.23 День курсового равноденствия
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cohan
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Додано: Сер 29 бер, 2023 08:55
Snower О_о як мене память підводить. Річ же йшла по 0,5 млрд. конвертів / місяць. Коли встигли 1,5 зробити?
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Додано: Сер 29 бер, 2023 08:56
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Dollarman
А можно поподробнее о покупке физиками долларовых ОВГЗ на конкретно вашем примере? Через какой институт выгоднее входить? Как выходить? Какие комиссии? Какая доходность?
Попробуйте здесь - Ринок ОВДП
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Додано: Сер 29 бер, 2023 08:56
ВЕСЕЛЬЧАК У Я купую в ПУМБ. У мене комісій нема. Фінмоніторинг є.
Дізнавався у Райфі, умови схожі, суми від 400 000 грн.
Особисто мені зручніше у ПУМБ.
Виведення 100 000 гривень на день обмеження НБУ. Але не більше 600 тисяч на місяць. Понад 200 із комісією, тобто 2 рази на місяць можна винайняти без комісії. Для мене це не критично.
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olexander_schur
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Додано: Сер 29 бер, 2023 08:59
У мене теж валюта осідає під подушкою - каруселити далі нема сенсу, а зв'язуватися з гривнею зарікся ще давно.
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Snower
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Додано: Сер 29 бер, 2023 09:30
Snower написав:
Хтось писав, що у квітні банкам треба віддати з конвертів 1,5 ярдів доларів. Потім буде такий самий травень.
Десь неділю тому було повідомлення про залишок на конвертдепозитах біля 1,3 млрд доларів... Так що витягувати будуть приблизно по 500 млн$/місяць
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Vivat
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:03
У сусідки на золотих воротах зранку готівка 37,75/40,25
Видає синенькі по порядку.
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Це я
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:26
Snower написав:
У мене теж валюта осідає під подушкою - каруселити далі нема сенсу, а зв'язуватися з гривнею зарікся ще давно.
а дарма, здалися б у липні, мали б +10% наразі.
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ScaryBee
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:44
alex lem написав: flysoulfly написав: alex lem написав:
До 2006 це ж малі портрети?
ніт
з 1996 великі
Гм, давно старі не попадалися. Що ж їм не подобається?
Я розумію коли печатки або написи на банкноті, чому роки грають якусь роль.
то надто біла, то надто рожева, то морда потерта, то не стоїть.
А штампи, писанина, плями, порвані, то взагалі швах.
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ScaryBee
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