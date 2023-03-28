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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 11:46
Alien написав: ScaryBee написав: Alien написав:Goodman
тут все дуже просто за останні десять років
в Україні наплодилось достатньо багато невігласів, які до доляра відносяться не як до грошей а як до товару.
за останні 31 рік
Ви не праві. До появи тітоньки Го в Україні діяли достатньо цивілізовані затверджені НБУ правила визначення платіжності банкнот іноземної валюти. Тоді не було такої вакханілії як зараз.
ааа, ви про це... То не користуйтеся закладами, умови яких вам не подобаються.
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ScaryBee
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:05
ні, але в мене і валюта не осідає під подушкою.
Там варто підправити, +10% на курсі і +10% на ОВДП.
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ScaryBee
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:40
как доходность ОТП считать, если вернули 10к которые по курсу менялись 40+
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cohan
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