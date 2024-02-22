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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 649650651652
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 22:10

  nekefer написав:
  Proofy написав:прокаруселил, продал 38.90. В обменниках пошли вниз.
Все таки я за гривну ) Игорь Алексеевич повлиял ))
Налоги сдали, на чем рост?

смело, учитывая что курс НБУ установил новый рекорд за все время наблюдений
рост на том что сбалансировать бюджет при данном курсе невозможно, нужно хотя бы 60 в среднем по году

частично я уже зашел по 38.5
обменники пока не верят в рост, хоть завтра и смотрим вверх

  Zochan написав:
Proofy написав:на чем рост?

Хіба немає підстав?

Какие изменения по сравнению с началом февраля, какие основания?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:17

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Proofy написав:Какие изменения по сравнению с началом февраля, какие основания?

Існуючі з кожним днем погіршуються.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:17

  flysoulfly написав:лехторату экономические расчеты пох - цены опять взлетят на 50-250%
кого будут ненавидеть: какое-то нэбэу ? - нет - лично Зе и всю его команду. Оно ему надо? :mrgreen: - вот я и сильно сомневаюсь, что карманный нбу поставит 50-60 в ближайшие полгода без более понятного населению гиперкатаклизма


как раз сейчас у них (НБУ и Зе-команда) вполне развязаны руки в плане повышения курса.
"кто виноват?" - "трампампам и пара долбойобоф".
:roll:

пс.
правда, наверное, 50-60 - то занадто.
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:25

  Proofy написав:прокаруселил, продал 38.90.
Не верю. 😎😎
У меня в Кропивницком(!) взяли по 38,75 и то со скрипом.
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:32

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  a77 написав:50-60 - то занадто.



а 40 - мало
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:53

  asti написав: У меня в Кропивницком(!) взяли по 38,75 и то со скрипом.
а откупаетесь сейчас где без скрипа по...?
доверяться 3-месячным Бэлочкам - тоже казино известное,
из-за 555грн теоретического (если вдруг синими дадут) профита сейчас довериться на 3 мес. Сене?
переться в Киев сейчас? :)
ждать апрель-май-июнь-... в ОВДП, с которых уже последние "smart money" уходят в нехороших предчуствиях ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:44

Сегодня совсем скромно 38/85/70 в ТАСе - они неожиданно снизили именно на онлайн обмен - было ,85 до обеда. И к слову, чудак хотел сдать а кассу 300$ по 38,50 - нет гривны, хотя я за 5 минут до этого внёс в эту самую кассу 50000. Спросил кассиршу, чего так - сказала курс вырос и народ понес бакс сливать... А вы говорите, выходить из ОВГЗ...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:53

  asti написав:Сегодня совсем скромно 38/85/70 в ТАСе - они неожиданно снизили именно на онлайн обмен - было ,85 до обеда. И к слову, чудак хотел сдать а кассу 300$ по 38,50 - нет гривны, хотя я за 5 минут до этого внёс в эту самую кассу 50000. Спросил кассиршу, чего так - сказала курс вырос и народ понес бакс сливать... А вы говорите, выходить из ОВГЗ...
я не говорю...

это в ТАСе кассу завалили по 38,50 ? :shock: кто? зачем? (на недвигу в первичке? )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

банковская тайна всегда была условная в этой стране, но теперь это будет проходной двор, закрывайте все нах
https://bank.gov.ua/ua/news/all/proponu ... tayemnitsi
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 03:52

nekefer

Можно кратий саммари?
NDV
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