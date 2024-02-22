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flysoulfly написав:лехторату экономические расчеты пох - цены опять взлетят на 50-250% кого будут ненавидеть: какое-то нэбэу ? - нет - лично Зе и всю его команду. Оно ему надо? - вот я и сильно сомневаюсь, что карманный нбу поставит 50-60 в ближайшие полгода без более понятного населению гиперкатаклизма
как раз сейчас у них (НБУ и Зе-команда) вполне развязаны руки в плане повышения курса. "кто виноват?" - "трампампам и пара долбойобоф".
asti написав: У меня в Кропивницком(!) взяли по 38,75 и то со скрипом.
а откупаетесь сейчас где без скрипа по...? доверяться 3-месячным Бэлочкам - тоже казино известное, из-за 555грн теоретического (если вдруг синими дадут) профита сейчас довериться на 3 мес. Сене? переться в Киев сейчас? ждать апрель-май-июнь-... в ОВДП, с которых уже последние "smart money" уходят в нехороших предчуствиях ?
Сегодня совсем скромно 38/85/70 в ТАСе - они неожиданно снизили именно на онлайн обмен - было ,85 до обеда. И к слову, чудак хотел сдать а кассу 300$ по 38,50 - нет гривны, хотя я за 5 минут до этого внёс в эту самую кассу 50000. Спросил кассиршу, чего так - сказала курс вырос и народ понес бакс сливать... А вы говорите, выходить из ОВГЗ...
asti написав:Сегодня совсем скромно 38/85/70 в ТАСе - они неожиданно снизили именно на онлайн обмен - было ,85 до обеда. И к слову, чудак хотел сдать а кассу 300$ по 38,50 - нет гривны, хотя я за 5 минут до этого внёс в эту самую кассу 50000. Спросил кассиршу, чего так - сказала курс вырос и народ понес бакс сливать... А вы говорите, выходить из ОВГЗ...
я не говорю...
это в ТАСе кассу завалили по 38,50 ? кто? зачем? (на недвигу в первичке? )