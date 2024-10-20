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Finance.ua: Країни, які заплатять
вам за переїзд до них:...

Finance.ua: Країни, які заплатять вам за переїзд до них:...
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 00:41

Finance.ua: Країни, які заплатять вам за переїзд до них:...

Пропонуємо до обговорення:
У кожної держави є власні причини, чому вони йдуть на такі кроки
У це важко повірити, але деякі країни платять за переїзд до них. Наприклад, експатам пропонують гроші та житло в Ірландії, Швейцарії та Італії. Скільки країни готові заплатити за ваш переїзд і на яких умовах, читайте в матеріалі Finance.ua.

Дивися повний текст Країни, які заплатять вам за переїзд до них: де та що пропонують
D2
 
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