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Finance.ua: Країни, які заплатять вам за переїзд до них:...
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Додано: Суб 09 лис, 2024 00:41
Пропонуємо до обговорення:
У кожної держави є власні причини, чому вони йдуть на такі кроки
У це важко повірити, але деякі країни платять за переїзд до них. Наприклад, експатам пропонують гроші та житло в Ірландії, Швейцарії та Італії. Скільки країни готові заплатити за ваш переїзд і на яких умовах, читайте в матеріалі Finance.ua.
Дивися повний текст Країни, які заплатять вам за переїзд до них: де та що пропонують
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