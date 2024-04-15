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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 13 кві, 2024 18:20
sergey_sryvkin написав: igor_egor202 написав:
Есть что то интересное в Идеи банке? Чем пользуетесь в нём? Они мне постоянно звонят кредитку предлагают.
Найтупіший і найбезпорадніший банк із тих, з якими довелося мати справу.
Спасибо. Вот такой ответ на вопрос мне нравится.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 18:27
sens Через Дiю в Сенсе покупаете в счёт кредитных средств? (4% не берётся комиссия).
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igor_egor202
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:34
sens написав: igor_egor202 написав: sens написав:
Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс, 10% ізі та спорт - безстроково, 7% в мтб на 10 днів, під 5% в прокредіт та правекс, райф,ПУМБ. Так що якщо сума невелика то так. Якщо поповнення і депозит,багато тримають 3 місячні. У мене особисто є 3 і 5 річні старі депозити ,також овдп . По останнім вирішив розбивати купівлю в одного продавця виплати на різні банки.
ОВДП через Дiю покупаете?
Поповнення рахунку в Універ , там купляю за 1 грн , вихід на декілька рахунків
Через кабінет Універу на компі, чи у додатку Вотан купляєте? І поповнення як робите? СЕПом? Наступного дня кошти доступні чи в поточному дні?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 06:12
igor_egor202 написав:sens
Через Дiю в Сенсе покупаете в счёт кредитных средств? (4% не берётся комиссия).
В сенсе суперапп купівля лише за власні
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Додано: Нед 14 кві, 2024 06:15
1finanсier"[quote="5711130:igor_egor202 написав: sens написав:
Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс, 10% ізі та спорт - безстроково, 7% в мтб на 10 днів, під 5% в прокредіт та правекс, райф,ПУМБ. Так що якщо сума невелика то так. Якщо поповнення і депозит,багато тримають 3 місячні. У мене особисто є 3 і 5 річні старі депозити ,також овдп . По останнім вирішив розбивати купівлю в одного продавця виплати на різні банки.
ОВДП через Дiю покупаете?
Поповнення рахунку в Універ , там купляю за 1 грн , вихід на декілька рахунків[/quote]
Через кабінет Універу на компі, чи у додатку Вотан купляєте? І поповнення як робите? СЕПом? Наступного дня кошти доступні чи в поточному дні?[/quote]
Wotan у мене працює лише на старому андроід леново який я тримаю лише в Одесі для Інтертелеком.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 21:11
1finanсier написав: 1finanсier"[quote="5711130:igor_egor202 написав: sens написав:
Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс, 10% ізі та спорт - безстроково, 7% в мтб на 10 днів, під 5% в прокредіт та правекс, райф,ПУМБ. Так що якщо сума невелика то так. Якщо поповнення і депозит,багато тримають 3 місячні. У мене особисто є 3 і 5 річні старі депозити ,також овдп . По останнім вирішив розбивати купівлю в одного продавця виплати на різні банки.
Wotan у мене працює лише на старому андроід леново який я тримаю лише в Одесі для Інтертелеком.
А як поповнюєте і коли гроші зараховуються на рахунок - поточним днем, або наступним?[/quote]
Не зрозумів
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sens
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Додано: Пон 15 кві, 2024 13:14
sens написав: igor_egor202 написав:sens
Через Дiю в Сенсе покупаете в счёт кредитных средств? (4% не берётся комиссия).
В сенсе суперапп купівля лише за власні
Несколько месяцев назад С Сенса в счет кредитных средств купить нельзя было,а из Дii через Сенс можно было.(Мне именно в Сенсе это подтвержДали).Я этого делать не могу (так как в Дii мне это недоступно,из за того что некоторые мои документы в Дii требуется обновить).
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igor_egor202
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Додано: Пон 15 кві, 2024 15:15
sens написав: Ulgen написав:
"Поповнення рахунку в Універ , там купляю за 1 грн , вихід на декілька рахунків" В Універі дорожче ніж в ICU, Bond UA, Sense! Мені особисто подобається наразі Сенс:
1)Це банк-пряме зарахування готівкою без комісії в терміналі, або безготівкою з інших банківських рахунків чере СЕП -2 години максимум і кошти на рахунку
2)Вони є первинним дилером і на вторичному ринку практично завжди мають кращу пропозицію по ціні.
3)Швидкість купівлі-через додаток в смартфоні за 5 хв.
4)Відсутність комісії за утримання та купівлю, виплату купону, погашення- повен 0!
5)Зарахування купону та тіла ОВДП в той же день що й в проспекті емісії, а не через день чи два як буває в інших!
6)Наразі він державний, відсутні ризики по санкціям та інших банківським установам які задіяні в процесі переказів коштів в інших брокерах.
Не являється рекламою, а особисто своя думка так як є клієнтом також Універ, ICU.
Звісно якщо рахунок відкритий вже в іншому брокері і суми інвестування незначні то немає ніякого резону так як різниця незначна в економії.
Також Приват - купив більше 400 , комісія 1100 грн , проте без підтвердження прибутку, всюди лімит 400000 грн
Чому не Кінто?
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emeta
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Додано: Пон 15 кві, 2024 15:22
emeta написав: sens написав: Ulgen написав:
"Поповнення рахунку в Універ , там купляю за 1 грн , вихід на декілька рахунків" В Універі дорожче ніж в ICU, Bond UA, Sense! Мені особисто подобається наразі Сенс:
1)Це банк-пряме зарахування готівкою без комісії в терміналі, або безготівкою з інших банківських рахунків чере СЕП -2 години максимум і кошти на рахунку
2)Вони є первинним дилером і на вторичному ринку практично завжди мають кращу пропозицію по ціні.
3)Швидкість купівлі-через додаток в смартфоні за 5 хв.
4)Відсутність комісії за утримання та купівлю, виплату купону, погашення- повен 0!
5)Зарахування купону та тіла ОВДП в той же день що й в проспекті емісії, а не через день чи два як буває в інших!
6)Наразі він державний, відсутні ризики по санкціям та інших банківським установам які задіяні в процесі переказів коштів в інших брокерах.
Не являється рекламою, а особисто своя думка так як є клієнтом також Універ, ICU.
Звісно якщо рахунок відкритий вже в іншому брокері і суми інвестування незначні то немає ніякого резону так як різниця незначна в економії.
Також Приват - купив більше 400 , комісія 1100 грн , проте без підтвердження прибутку, всюди лімит 400000 грн
Чому не Кінто?
Чому? В Кінто також
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sens
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