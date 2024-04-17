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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 кві, 2024 22:00
ПУМБ надіслав листа щастя - про перевищення місячних лімітів над анкетними даними і необхідність надати документи про походження коштів, і що користування може бути обмежене. Після цього пішов зняв у касі $2500 - видали без питань, тобто нічого заблоковано не було.
Поспілкувався з менеджером - кажуть, нещодавно НБУ прийняв постанову про контроль, і оце воно тільки спрацювало. Попросив підняти анкетні суми, наче все підтвердили...
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:43
sergey_sryvkin написав:
ПУМБ надіслав листа щастя - про перевищення місячних лімітів над анкетними даними і необхідність надати документи про походження коштів, і що користування може бути обмежене. Після цього пішов зняв у касі $2500 - видали без питань, тобто нічого заблоковано не було.
Поспілкувався з менеджером - кажуть, нещодавно НБУ прийняв постанову про контроль, і оце воно тільки спрацювало. Попросив підняти анкетні суми, наче все підтвердили...
Яким каналом надіслали "лист щастя"?
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:34
1finanсier написав: sergey_sryvkin написав:
ПУМБ надіслав листа щастя -
Яким каналом надіслали "лист щастя"?
Через додаток.
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:53
sergey_sryvkin написав: 1finanсier написав: sergey_sryvkin написав:
ПУМБ надіслав листа щастя -
Яким каналом надіслали "лист щастя"?
Через додаток.
Дякую. Бо можуть і мені надіслати )
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1finanсier
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