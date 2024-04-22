Вечером сегодня получил. У меня с банком проблем не было никогда. Обычно под заказ надо ждать 1-2 дня. Сегодня позвонили и сказали к вечеру можно подъехать и забрать.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:22
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Вечером сегодня получил. У меня с банком проблем не было никогда. Обычно под заказ надо ждать 1-2 дня. Сегодня позвонили и сказали к вечеру можно подъехать и забрать.
Додано: Чет 25 кві, 2024 12:13
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