Українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення.
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Де і як за кордоном можна обміняти українське посвідчення водія на нове
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:21
Де і як за кордоном можна обміняти українське...
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Дивися повний текст
Де і як за кордоном можна обміняти українське посвідчення водія на нове
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:22
Обмінювала посвідчення водія в Польщі.Мені сказали що тиждень чекати а чекаю вже більше місяця.
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