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Де і як за кордоном можна
обміняти українське...

Де і як за кордоном можна обміняти українське...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:21

Де і як за кордоном можна обміняти українське...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення.

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Де і як за кордоном можна обміняти українське посвідчення водія на нове
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:22

Обмінювала посвідчення водія в Польщі.Мені сказали що тиждень чекати а чекаю вже більше місяця.
tonyagalya
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