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Типи повісток в Україні: які
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Типи повісток в Україні: які документи можуть вручити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 02:13

Типи повісток в Україні: які документи можуть вручити...

Пропонуємо до обговорення:
Під час мобілізації чоловікам призовного віку можуть вручати повістки в будь-яких громадських місцях. Однак отримання такого документа ще не означає, що призовник одразу відправиться на службу.

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Типи повісток в Україні: які документи можуть вручити під час мобілізації
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 02:13

Чому немає розяснення про чоловіків геїв. Що нам робити хоча ми і так з дому не виходимо.
antonovakarina2000
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