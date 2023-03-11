Нова версія чат-бота GPT-4 з елементами штучного інтелекту GPT-4 висловилася про готовність замінити 20 існуючих професій, якими сьогодні займаються лише люди
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Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:49
Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей
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Штучний інтелект назвав 20 професій, які забере у людей
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:22
Якщо ШІ замінить таких копіпастерів що видали дану статтю то я буду радий, це просто жах
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:49
Через лет 20 появятся надежные многуровневая замена современному транзистору с ячейками памяти. И коментаторов тоже заменет. Биологическая разумная жизнь плавно перейдет в цифровую. И наступит конец способу мышления свойсвенному человку. Если даже некоторое время продолжется биологическая репродукция, но дети будут еще на ранних стадиях отобраны аугментированы в днк, а после рождения аугментированы дополниьельными электрлныыми вычеслителями. И то так будем жить не долгое время, только пока технологии не смогут полностью заменить способности биологического мозга. Это кажется заоблочным. Но уже родилось то поколение, кто застанет последнее поколение человечества.
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