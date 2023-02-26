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Зробити Україну конкурентною:
Єрмак розповів про проєкт...

Зробити Україну конкурентною: Єрмак розповів про проєкт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:16

Зробити Україну конкурентною: Єрмак розповів про проєкт...

Пропонуємо до обговорення:
Після перемоги на російським агресором на полі бою одним із ключових завдань буде відбудова країни, для цього необхідно створити сприятливі податкові умови.

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Зробити Україну конкурентною: Єрмак розповів про проєкт податкової реформи
R2
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цифры где
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:27

Зробіть як зробили на початку війни: скасуйте ПДВ та мита на авто, зробіть податкову ставку для маленьких 2%, для великих 10%. Назвіть реформу 2/10 і всі корпорації разом з Кремнієвою долиною перекочують сюди. Але ж всі корупційоні світу об'єднаються проти)
svk_neo
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:05

Re: Зробити Україну конкурентною: Єрмак розповів про проєкт.

із ключових завдань буде відбудова країни, для цього необхідно створити сприятливі податкові умови.

Цікаво, що він робив з 2020 року? Ще й нагадив в Укроборонпромі в 2019 році. В якійсь паралельній реальності живемо.
BIGor
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