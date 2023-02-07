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Понад 1,27 млн грн виплатила
СГ «ТАС» за пошкоджений в...

Понад 1,27 млн грн виплатила СГ «ТАС» за пошкоджений в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:53

Понад 1,27 млн грн виплатила СГ «ТАС» за пошкоджений в...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 1,27 млн грн виплатила СГ «ТАС» за пошкоджений в ДТП Mercedes

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Понад 1,27 млн грн виплатила СГ «ТАС» за пошкоджений в ДТП Mercedes
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:53

Для восстановления экономики очень важны "зёрна роста" - высококвалифицированные специалисты в своей области. Не все они работают на тех предприятиях, которые могут забронировать своих специалистов от мобилизации. Но в рыночной экономике есть единый критерий эффективности специалиста - его заработная плата. Чтобы их сохранить для восстановления экономики предлагаю бронь предоставить работникам всех отраслей производства и видов собственности с зарплатой выше 80000 грн/мес за прошлый квартал по даным налоговых служб (цифры пусть уточняют экономисты, статисты и пр. - 80 000, 100000, 120000).
Их будет немного, но они потащат за собой, научат десятки других.
volodko_i58
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