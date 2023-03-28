Скільки максимально можуть служити українці
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В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ
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Додано: Нед 26 бер, 2023 07:45
В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ
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В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ
Додано: Нед 26 бер, 2023 08:02
Навіть зеки у в'язниці і то знають свій термін!©
Багато тексту - а конкретика, як завжди розмита
То звичайний пересічний, якого ВИСМИКНУЛИ з цивільного/звичайноого життя, який пішов по повістці, а також ті, хто пішов добровольцем - скільки КОНКРЕТНО мають відслужити(а в даному часі - відвоювати) щоб їх відпустили на дембель/додому?
Невже ота категорія від 1 до 5р.???!
Можна виділити 7 категорій:
до 1 року — такий термін служби передбачений для осіб, які були призвані на строкову службу та мають завершену вищу освіту та ступінь магістра;
до 18 місяців — термін служби, який передбачений для солдат, матросів, сержантів та старшин, які несуть строкову службу в лавах ЗСУ або інших військових формуваннях України;
до 3 років — термін служби для контрактників у званні «рядовий»;
від 3 до 5 років — термін служби для контрактників у лавах армії сержантами та старшинами;
від 2 до 5 років — термін служби для громадян, які отримали первинне військове звання після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або у порядку атестування осіб для присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;
1 — 5 років — термін служби для всіх інших громадян;
10 років — термін служби для громадян за спеціальностями льотного складу авіації.
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:31
Статус
Нельзя говорить. Ведь станет ясен его статус.
Доброволец-контрактник, например.
Додано: Пон 27 бер, 2023 12:23
Re: В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ
Щось не зрозумів, це новина за 1992 рік?
Додано: Вів 28 бер, 2023 20:59
Видно, що людина яка це писала зовсім не розбирається в військовій службі. Інформація взята з інтернету та частково не дійсна на даний момент. Як то кажуть, чую дзвін та не знаю де він. Новина стаття написана суто для того, щоб популяризувати ресурс на темі, за якою зараз спостерігає багато людей.
Додано: Чет 30 бер, 2023 14:08
Назва говорить про зміни, які насправді не відбулись. Правильно, нічого нового
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