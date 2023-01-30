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Тарифи на воду зростуть двічі:
як зміниться ціна з 1 квітня

Тарифи на воду зростуть двічі: як зміниться ціна з 1 квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:46

Тарифи на воду зростуть двічі: як зміниться ціна з 1 квітня

Пропонуємо до обговорення:
Однак, пізніше це рішення скасували.

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Тарифи на воду зростуть двічі: як зміниться ціна з 1 квітня
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:48

все для людей, спасибі!
myko
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 15:00

R2 о богі, тепер будемо менше пити.
ScaryBee
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Модератори: Ірина_, Модератор

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