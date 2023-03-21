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В Україні хочуть у три етапи підняти мінімальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:13
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким в Україні планують поетапно підняти рівень мінімальної заробітної плати протягом 2023 року, починаючи з 1 квітня.
Дивися повний текст В Україні хочуть у три етапи підняти мінімальну зарплату: дати й суми
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Додано: Вів 28 бер, 2023 21:13
А за счёт чего предпринимателям финансировать возросший ЕСВ прогнозные расчёты прилагаются? Апрель, между прочим, на носу уже, а законопроект только подан.
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moveton
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