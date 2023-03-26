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В Україні планують повернути
довоєнні податки та...

В Україні планують повернути довоєнні податки та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:28

В Україні планують повернути довоєнні податки та...

Пропонуємо до обговорення:
Податкову систему України з 1 липня повернуть до того стану, як вона функціонувала до початку війни. Повернуться податкові перевірки та штрафи.

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В Україні планують повернути довоєнні податки та перевірки бізнесу
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:28

В країні війна. Так, нам фінансово допомагає США та ЄС. Але, ж потрібно розуміти, що частину допомоги дають в борг з розстрочкою яку з часом потрібно буде повертати. Тому, уже зараз варто подумати про власні надходження до бюджету.
ynaumova85
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Модератори: Ірина_, Модератор

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