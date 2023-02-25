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Чи треба українським біженцям
подавати податкову...

Чи треба українським біженцям подавати податкову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:51

Чи треба українським біженцям подавати податкову...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету Верховної Ради з податкової політики Данило Гетманцев пояснив, чи є необхідність подавати податкові декларації українським біженцям.

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Чи треба українським біженцям подавати податкову декларацію за 2022 рік: роз'яснення Гетманцева
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:52

Головне щоб не було плутанини потім, бо наші їздять з країни в країну. Чула що багато наших в Польщі теж нелегально працюють. А скільки їх працює просто за готівку. Як ті манікюрниці по квартирах та перукарі з косметологами сидять, або няні. От як це все вони проконтролюють в тій Європі, якщо вони не можуть виїзди толком проконтролювати.
tmaks1091
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:00

Зрозуміло, що було б не логічним подавати декларацію за те, що податок вже оплачено за роботу в іншій країні. А соц виплати та допомога завдяки яким українці зараз виживають в Європі не підпадають під оподаткування.
radatebenerada
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