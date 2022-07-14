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Валютні послаблення, дерегуляція, кредитування: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:53
Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують послабити валютні обмеження для експортерів. Міністерство економіки розробить нові критерії відповідності, які запрацюють після погодження з Національний банком України.
Дивися повний текст Валютні послаблення, дерегуляція, кредитування: у Мінекономіки розповіли, як планують допомагати бізнесу
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:54
Нарешті до Голови Нацбанку дійшло що якщо не буде знижена облікова ставка і не буде доступного кредитування для економіки України крах на торгівліОВДП,та депозитних сертифікатами Державу не відновив,Ганьба таким горе керівникам НБУ
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