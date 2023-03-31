Весняна підзарядка депозитів

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Майте на увазі - мінфін ваші персональні дані, які отримує по всіляким бонусним програмам може передавати третім особам. Мені на днях телефонувала представниця банку Український Капітал - пропонувала депо з виплатою відсотків наперед - при тому, що відділення цього банку навіть у моєму місті немає. На питання "де ви узяли мої персональні дані, адже я ніколи не був вашим клієнтом?" - відповіли: "ну ви ж мабуть приймали участь у бонусних акціях мінфіну - то ваші дані могли потрапити до нас звідти!"
Alien написав:Майте на увазі - мінфін ваші персональні дані, які отримує по всіляким бонусним програмам може передавати третім особам. Мені на днях телефонувала представниця банку Український Капітал - пропонувала депо з виплатою відсотків наперед - при тому, що відділення цього банку навіть у моєму місті немає. На питання "де ви узяли мої персональні дані, адже я ніколи не був вашим клієнтом?" - відповіли: "ну ви ж мабуть приймали участь у бонусних акціях мінфіну - то ваші дані могли потрапити до нас звідти!"
Добрий день, шановний Alien! Можемо запевнити, що Ваші дані передані Мінфіну в надійності. Мінфін, передає персональні дані користувачів виключно в разі заповнення користувачем заявки "бонус до депозиту" та надання на це згоди. Передавання даних відбувається тільки в той банк, куди користувач подав заявку, приклад такої заявки http://prntscr.com/OQMWfvvmP2nH. В усіх інших випадках Мінфін не передає персональні дані учасників програми третім особам. Банк Український капітал жодного разу не був учасником програми "бонус до депозиту", тому Мінфін не передавав жодного контакту користувача програми "бонус до депозиту" до цього банку. Будемо вдячні, за передачу мені (в особисті повідомлення) номер телефону та часу дзвінка Вам від представника банку, для складання запиту в банк.