RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Новини Finance.UA
/
Весняна підзарядка депозитів

Весняна підзарядка депозитів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:53

Весняна підзарядка депозитів

«Мінфін» разом з партнерами — Банк Глобус, Банк Кредит Дніпро та Sportbank — продовжує «Весняну підзарядку депозитів». Грошовий призовий фонд зріс до 165 тисяч гривень.

👉Відкривайте депозитний вклад від 50 тис. грн, отримайте бонус від «Мінфіну» та шанс виграти грошовий приз: від 1 тис. грн до 15 тис. Можна відкрити депозит у всіх трьох банках та потроїти свої шанси на виграш!

А крім того, можна виграти квитки на нашу конференцію про інвестиції «Жити на відсотки» та будь-який курс навчання від Академії «Мінфін».

Детальніше про правила акції
Депозитні пропозиції, що приймають участь в розіграші

📆 Акція триватиме по 30 квітня 2023 року.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3599
З нами з: 14.09.13
Подякував: 916 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:10

Re: Весняна підзарядка депозитів

Майте на увазі - мінфін ваші персональні дані, які отримує по всіляким бонусним програмам може передавати третім особам. Мені на днях телефонувала представниця банку Український Капітал - пропонувала депо з виплатою відсотків наперед - при тому, що відділення цього банку навіть у моєму місті немає. На питання "де ви узяли мої персональні дані, адже я ніколи не був вашим клієнтом?" - відповіли: "ну ви ж мабуть приймали участь у бонусних акціях мінфіну - то ваші дані могли потрапити до нас звідти!" :evil:
Alien
 
Повідомлень: 1704
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:13

  Alien написав:Майте на увазі - мінфін ваші персональні дані, які отримує по всіляким бонусним програмам може передавати третім особам. Мені на днях телефонувала представниця банку Український Капітал - пропонувала депо з виплатою відсотків наперед - при тому, що відділення цього банку навіть у моєму місті немає. На питання "де ви узяли мої персональні дані, адже я ніколи не був вашим клієнтом?" - відповіли: "ну ви ж мабуть приймали участь у бонусних акціях мінфіну - то ваші дані могли потрапити до нас звідти!" :evil:

Добрий день, шановний Alien!
Можемо запевнити, що Ваші дані передані Мінфіну в надійності. Мінфін, передає персональні дані користувачів виключно в разі заповнення користувачем заявки "бонус до депозиту" та надання на це згоди. Передавання даних відбувається тільки в той банк, куди користувач подав заявку, приклад такої заявки http://prntscr.com/OQMWfvvmP2nH.
В усіх інших випадках Мінфін не передає персональні дані учасників програми третім особам.
Банк Український капітал жодного разу не був учасником програми "бонус до депозиту", тому Мінфін не передавав жодного контакту користувача програми "бонус до депозиту" до цього банку.
Будемо вдячні, за передачу мені (в особисті повідомлення) номер телефону та часу дзвінка Вам від представника банку, для складання запиту в банк.

З повагою, Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3599
З нами з: 14.09.13
Подякував: 916 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3975)
31.03.2023 17:49
ПУМБ (3815)
31.03.2023 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.