Також таку допомогу зможуть отримати окрім пенсіонерів ще й інваліди І та ІІ групи.
Дивися повний текст
Де пенсіонерам виплатять одноразову матеріальну допомогу з нагоди дня народження
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 кві, 2023 07:27
Де пенсіонерам виплатять одноразову матеріальну допомогу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Де пенсіонерам виплатять одноразову матеріальну допомогу з нагоди дня народження
Додано: Суб 01 кві, 2023 07:28
А то вони без заявок не знають, хто инвалід, а хто отримує мізерну пенсію
|