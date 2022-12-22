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monobank підняв
депозитні ставки

monobank підняв депозитні ставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:04

monobank підняв депозитні ставки

Пропонуємо до обговорення:
Проєкт monobank (працює на базі Універсал Банку) підняв ставки за усіма депозитними програмами – на 1-2,5 відсоткові пункти.

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monobank підняв депозитні ставки
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