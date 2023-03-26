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Чому можуть відмовити у
виготовленні індивідуального...

Чому можуть відмовити у виготовленні індивідуального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:00

Чому можуть відмовити у виготовленні індивідуального...

Пропонуємо до обговорення:
Індивідуальні номерні знаки є унікальними. Для цього у функціоналі є поле перевірки доступності комбінації символів.

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Чому можуть відмовити у виготовленні індивідуального номерного знака для авто
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:00

Интересно, а можно ли себе сделать именной номер типа Т8877МК или Т08877ВЕ ?
Это номера технологического транспорта, их выдавал Госгорпромнадзор.
Sanyok77
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