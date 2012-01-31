Реформа 2018-20 рр. дала досить позитивні зміни. Саме тоді "професори, які все життя читали одне і те ж" поступились місцем молоді.
А от прямо зараз я відчуваю себе на позиції "закам'янілого доцента, який читає щось відстале від життя"
Додано: Пон 04 тра, 2026 17:33
Re: Як ШІ змінює світ
Додано: Пон 04 тра, 2026 17:48
Re: Як ШІ змінює світ
Т.е. всего-то наконец пришло понимание, что тут дело не в возрасте преподавателя, а в объективной невозможности учить именно тому, что понадобится после выпуска? Ну меняется мир. Всегда так было. Поэтому в ВУЗе и больше учат, как учиться самостоятельно, чем тому, что непосредственно понадобится. Тем он от ПТУ/колледжа/вайтишных курсов и отличается. Не вижу повода для паники. Просто успокоиться, что всё вернулось в обычный режим. Хотя, если речь о преподавании на курсах, а не вышки, то другое дело.
Додано: Вів 05 тра, 2026 18:21
Re: Як ШІ змінює світ
А хіба краще, коли у начальника синки і ще купа родичів?
Або якщо довкола нього зграя підгавкувачів?
Чи таки краще було би проходити тестування від ШІ, і отримувати справедливі навантаження і винагороду?
Я таки за ШІ.
Хоч і сумно, якщо всілякі маски крутитимуть ними як схочуть...
А кому ж платять ту зарплату, що її numbeo пише? 🤔
Додано: Вів 05 тра, 2026 18:31
Re: Як ШІ змінює світ
Кстати, уже довольно давно как раз тот, кто хочет устроиться в новую компанию, первое с чем встречается - это именно с алгоритмом, который решает пускать его по рекрутинговой процедуре дальше или сразу послать, никому из людей не показывая. Тоже своего рода начальник, причём его отрицательное решение практически невозможно оспорить. И ничего, миллионы подают резюме и смиренно ждут решения алгоритма.
Мы в Украине. У нас не заржавеет (и уже есть) первое, но это отнюдь не означает второго.
Додано: Сер 06 тра, 2026 09:04
Додано: Сер 06 тра, 2026 09:07
Згенероване ШІ фото замість виконаних робіт
у Львові оголосили догану працівниці адміністрації.
на Гарячій лінії міста, у відповідь на прохання мешканця зробити обрізку дерева опублікували фото, згенероване ШІ, як звіт про проведену роботу. Насправді жодних робіт не проводили. За цю помилку працівниці Франківської районної адміністрації оголосили догану.
30 квітня місцевий мешканець звернувся на Гарячу лінію міста Львова з проханням обрізати сухі гілки дерева на вулиці Володимира Великого, 47. Вже за кілька годин адміністратор повідомив, що "санітарну обрізку сухих гілок проведено" і прикріпив фото. Як виявилось, воно було згенероване штучним інтелектом.
Скоро так і дороги будемо ремонтувати )))
Додано: Сер 06 тра, 2026 11:04
