Ліки за рецептом

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
amtrans написав:Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж
Просто геніально!!! А коли їх відкрили? Вчора чи на минулому тижні?
А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси. Сам чув фразу аптекарки: "Німесилу більше нема - хто за ним не стійте в черзі". Дівчину яка намагалась викупити поза чергою інтернет замовлення поглядами намагались спопелити. Притому виявилось що в черзі щонайменше двоє стоять мовчки теж з інтернет замовленнями. Тому вангую що виручка за останні дні у аптек буде значно вищою ніж зазвичай. Правда завтра від цього ажіотажу вже мабуть не лишиться і сліду і наступний місяць виручка буде м'яко кажучи не дуже
Alien написав:А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси.
Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.
Я понял логику. Аптеки с повышенной выручки побегут скупать доллары, потому что они продают лекарства и не следят за курсом, а соответственно не знают какой сейчас тренд. А доллар им нужен чтобы не пополнять опустевший склад, а чтобы сразу переехать в Испанию и прикупить недвигу. Или что-то неправильно ? Чтобы потом продать дешевле и купить трамадольчик на пустой склад ?
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 31 бер, 2023 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Alien написав:А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси.
Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.
Это еще цветочки. Вот когда это все заработает с рецептами по полной программе, толпы, сейчас просто покупающих нужные им медпрепараты, бросятся осаждать поликлиники (медперсонал которых согласно реформе методично сокращают), а скорые будут офигевать от резко возросшего количества запущенных случаев у хронических больных.
antey1969 написав:Это еще цветочки. Вот когда это все заработает с рецептами по полной программе, толпы, сейчас просто покупающих нужные им медпрепараты, бросятся осаждать поликлиники (медперсонал которых согласно реформе методично сокращают), а скорые будут офигевать от резко возросшего количества запущенных случаев у хронических больных.
Не переживайте. Аптечная мафия бессмертна. Ждем из-под прилавков неучтенку с наценкой.😎 Надежда будет на новый раздел в Дии - Мой рецепт.😆
amtrans написав:Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж
Просто геніально!!! А коли їх відкрили? Вчора чи на минулому тижні?
А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси. Сам чув фразу аптекарки: "Німесилу більше нема - хто за ним не стійте в черзі". Дівчину яка намагалась викупити поза чергою інтернет замовлення поглядами намагались спопелити. Притому виявилось що в черзі щонайменше двоє стоять мовчки теж з інтернет замовленнями. Тому вангую що виручка за останні дні у аптек буде значно вищою ніж зазвичай. Правда завтра від цього ажіотажу вже мабуть не лишиться і сліду і наступний місяць виручка буде м'яко кажучи не дуже
Ще вчора замовив ліки, прийшов і забрав, ніякої двіжухи не відчув... Нагадує це все казки з квіткарями на 8-ме березня, що за один день буде такий виторг, який розверне курс глобально, ох люблять люди створювати самі собі проблеми і вірити в маячню(((