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Ліки за рецептом

Ліки за рецептом
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:36

Ліки за рецептом

Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж :mrgreen:
amtrans
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:42

  amtrans написав:Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж :mrgreen:

Просто геніально!!!
А коли їх відкрили?
Вчора чи на минулому тижні?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:52

  somilitark написав:
  amtrans написав:Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж :mrgreen:

Просто геніально!!!
А коли їх відкрили?
Вчора чи на минулому тижні?

Открыли-то раньше, а вот покупательская истерика только сегодня потому, что вчера напомнили, что завтра скупаться будет поздно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:57

  somilitark написав:
  amtrans написав:Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж :mrgreen:

Просто геніально!!!
А коли їх відкрили?
Вчора чи на минулому тижні?

А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси. Сам чув фразу аптекарки: "Німесилу більше нема - хто за ним не стійте в черзі". Дівчину яка намагалась викупити поза чергою інтернет замовлення поглядами намагались спопелити. Притому виявилось що в черзі щонайменше двоє стоять мовчки теж з інтернет замовленнями. Тому вангую що виручка за останні дні у аптек буде значно вищою ніж зазвичай. Правда завтра від цього ажіотажу вже мабуть не лишиться і сліду і наступний місяць виручка буде м'яко кажучи не дуже
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:06

  Alien написав:А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси.


Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я понял логику. Аптеки с повышенной выручки побегут скупать доллары, потому что они продают лекарства и не следят за курсом, а соответственно не знают какой сейчас тренд. А доллар им нужен чтобы не пополнять опустевший склад, а чтобы сразу переехать в Испанию и прикупить недвигу. Или что-то неправильно ? Чтобы потом продать дешевле и купить трамадольчик на пустой склад ?
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 31 бер, 2023 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:27

  amtrans написав:
  Alien написав:А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси.


Сайты интернет-аптек с доставкой лежат. Так что то что вы видели вживую это вершина айсберга. У самого в семье двое хроников, пришлось непредвиденно раскошелиться на три косаря.

Это еще цветочки.
Вот когда это все заработает с рецептами по полной программе, толпы, сейчас просто покупающих нужные им медпрепараты, бросятся осаждать поликлиники (медперсонал которых согласно реформе методично сокращают), а скорые будут офигевать от резко возросшего количества запущенных случаев у хронических больных.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:27

  antey1969 написав:Это еще цветочки.
Вот когда это все заработает с рецептами по полной программе, толпы, сейчас просто покупающих нужные им медпрепараты, бросятся осаждать поликлиники (медперсонал которых согласно реформе методично сокращают), а скорые будут офигевать от резко возросшего количества запущенных случаев у хронических больных.

Не переживайте. Аптечная мафия бессмертна.
Ждем из-под прилавков неучтенку с наценкой.😎
Надежда будет на новый раздел в Дии - Мой рецепт.😆
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:28

  Alien написав:
  somilitark написав:
  amtrans написав:Сейчас аптечные сети начнут выручку конвертировать, будет вам укрепляж :mrgreen:

Просто геніально!!!
А коли їх відкрили?
Вчора чи на минулому тижні?

А при чому коли їх відкрили? Правильно спитати а чому наразі такий ажіотаж що черги коло аптек на вулиці стоять по 10-15 чоловік. Півгодини тому спостерігав таке на власні очі. Народ з остраху що з введенням обов'язкових рецептів більше не зможе купувати любимі пігулки вже кілька днів вигрібає з аптек їхні запаси. Сам чув фразу аптекарки: "Німесилу більше нема - хто за ним не стійте в черзі". Дівчину яка намагалась викупити поза чергою інтернет замовлення поглядами намагались спопелити. Притому виявилось що в черзі щонайменше двоє стоять мовчки теж з інтернет замовленнями. Тому вангую що виручка за останні дні у аптек буде значно вищою ніж зазвичай. Правда завтра від цього ажіотажу вже мабуть не лишиться і сліду і наступний місяць виручка буде м'яко кажучи не дуже

Ще вчора замовив ліки, прийшов і забрав, ніякої двіжухи не відчув...
Нагадує це все казки з квіткарями на 8-ме березня, що за один день буде такий виторг, який розверне курс глобально, ох люблять люди створювати самі собі проблеми і вірити в маячню(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

даже если аптечники и прибегут покупать бакс после распродаж то сделают это они на межбанке. где НБУ их отоварит не глядя. на наличный курс это не повлияет.
mephala
 
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