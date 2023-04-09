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Дослідження показало, в якому
віці краще вчитися водити авто

Дослідження показало, в якому віці краще вчитися водити авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 23:43

Дослідження показало, в якому віці краще вчитися водити авто

Пропонуємо до обговорення:
Британська організація Young Driver з’ясувала, в якому віці краще вчитися водити автомобіль.

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Дослідження показало, в якому віці краще вчитися водити авто
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 23:44

Про мнение родителей и водителей, только что получивших удостоверение, скромно умолчано. Так-то пусть учатся - это и у нас уже с 16 лет разрешено. Но учиться и ездить самостоятельно - это разные вещи :D
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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