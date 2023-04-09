Британська організація Young Driver з’ясувала, в якому віці краще вчитися водити автомобіль.
Дивися повний текст
Дослідження показало, в якому віці краще вчитися водити авто
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 кві, 2023 23:43
Дослідження показало, в якому віці краще вчитися водити авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Дослідження показало, в якому віці краще вчитися водити авто
Додано: Нед 09 кві, 2023 23:44
Про мнение родителей и водителей, только что получивших удостоверение, скромно умолчано. Так-то пусть учатся - это и у нас уже с 16 лет разрешено. Но учиться и ездить самостоятельно - это разные вещи :D
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|