Водій отримав за рішенням суду 5 діб адміністративного арешту за те, що керував автівкою без проведеного технічного огляду.
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В Україні водіїв почали карати за непройдений техогляд автомобіля
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Додано: Суб 15 кві, 2023 09:23
В Україні водіїв почали карати за непройдений техогляд...
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В Україні водіїв почали карати за непройдений техогляд автомобіля
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