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В Україні водіїв почали карати
за непройдений техогляд...

В Україні водіїв почали карати за непройдений техогляд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 09:23

В Україні водіїв почали карати за непройдений техогляд...

Пропонуємо до обговорення:
Водій отримав за рішенням суду 5 діб адміністративного арешту за те, що керував автівкою без проведеного технічного огляду.

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В Україні водіїв почали карати за непройдений техогляд автомобіля
R2
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