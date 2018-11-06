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Finance.ua: Як списати чи заморозити кредит за...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 15 кві, 2023 16:27
Пропонуємо до обговорення:
Що для цього потрібно
З моменту початку повномасштабних бойових дій на території України 24 лютого 2022 року серед інших проблем гостро постало питання, що робити людям, які взяли кредити на придбання чи побудову житла, але воно було зруйноване, пошкоджене або залишилося на окупованій території.
Дивися повний текст Як списати чи заморозити кредит за зруйновану нерухомість
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