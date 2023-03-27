Відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.
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Чи мають право хлопці 16–17 років перетинати кордон
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Додано: Нед 16 кві, 2023 00:11
Чи мають право хлопці 16–17 років перетинати кордон
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Дивися повний текст
Чи мають право хлопці 16–17 років перетинати кордон
Додано: Нед 16 кві, 2023 00:11
Война на долгие годы с такими темпами поставок вооружений. Парни(да и девушки) которым сейчас меньше 18 еще пригодятся на фронте
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