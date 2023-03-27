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Чи мають право хлопці 16–17
років перетинати кордон

Чи мають право хлопці 16–17 років перетинати кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 кві, 2023 00:11

Чи мають право хлопці 16–17 років перетинати кордон

Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

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Чи мають право хлопці 16–17 років перетинати кордон
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 кві, 2023 00:11

Война на долгие годы с такими темпами поставок вооружений. Парни(да и девушки) которым сейчас меньше 18 еще пригодятся на фронте
fox767676
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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