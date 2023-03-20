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Чи популярні військові
облігації серед українців —...

Чи популярні військові облігації серед українців —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 кві, 2023 16:49

Чи популярні військові облігації серед українців —...

Пропонуємо до обговорення:
Військові облігації почали продавати рік тому.

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Чи популярні військові облігації серед українців — результати опитування
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 кві, 2023 16:50

В квітні купив військових ОВДП на 50к грн на рік. заробив 5000грн, але в доларах втратив 200 доларів.
finuser543
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