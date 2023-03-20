Військові облігації почали продавати рік тому.
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Чи популярні військові облігації серед українців — результати опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 17 кві, 2023 16:49
Чи популярні військові облігації серед українців —...
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Чи популярні військові облігації серед українців — результати опитування
Додано: Пон 17 кві, 2023 16:50
В квітні купив військових ОВДП на 50к грн на рік. заробив 5000грн, але в доларах втратив 200 доларів.
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