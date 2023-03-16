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Бізнес очікує курс
понад 42 грн/$

Бізнес очікує курс понад 42 грн/$
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 кві, 2023 21:15

Бізнес очікує курс понад 42 грн/$

Пропонуємо до обговорення:
Українські підприємства очікують, середнє значення обмінного курсу через 12 місяців становитиме близько 42.18 грн/дол. США.

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Бізнес очікує курс понад 42 грн/$
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