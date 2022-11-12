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У росії висунули низку вимог для продовження «зернової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 кві, 2023 09:55
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство закордонних справ росії висунуло чергові вимоги, без виконання яких погрожує не продовжувати дію Чорноморської зернової ініціативу після того, як вона закінчиться 18 травня.
Дивися повний текст У росії висунули низку вимог для продовження «зернової угоди»
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Додано: Вів 18 кві, 2023 09:55
Его Величество сменили думку насчет аммиакопровода? гм
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