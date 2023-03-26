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У Мінцифри пояснили, чому
неможливо розсилати повістки...

У Мінцифри пояснили, чому неможливо розсилати повістки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 22:56

У Мінцифри пояснили, чому неможливо розсилати повістки...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні є законодавча процедура, як потрібно доставляти повістки до отримувачів, а “Дія” та месенджери не входять у цей перелік процесів.

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У Мінцифри пояснили, чому неможливо розсилати повістки через \"Дію\" та месенджери
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 22:56

"через „Дія“ и мессенджеры невозможно раздавать повестки. Для этого нужно привязать номер телефона человека к его данным в реестре"
Т.е. "раздавать" через Дию дофига всего, начиная с ID карты и загранпаспорта - запросто, а только для повестки нужно знать сикретный номер телефона? Для вручения повестки лично тоже надо полагать без номера телефона никак? Ох уж эти сказочники.
moveton
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