В Україні є законодавча процедура, як потрібно доставляти повістки до отримувачів, а “Дія” та месенджери не входять у цей перелік процесів.
Дивися повний текст
У Мінцифри пояснили, чому неможливо розсилати повістки через \"Дію\" та месенджери
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 кві, 2023 22:56
У Мінцифри пояснили, чому неможливо розсилати повістки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Мінцифри пояснили, чому неможливо розсилати повістки через \"Дію\" та месенджери
Додано: Вів 18 кві, 2023 22:56
"через „Дія“ и мессенджеры невозможно раздавать повестки. Для этого нужно привязать номер телефона человека к его данным в реестре"
Т.е. "раздавать" через Дию дофига всего, начиная с ID карты и загранпаспорта - запросто, а только для повестки нужно знать сикретный номер телефона? Для вручения повестки лично тоже надо полагать без номера телефона никак? Ох уж эти сказочники.
|