Запилил и свою таблицу:
Брокеров пока не так много, буду добавлять.
Предлагаю в этой теме обсуждать эти таблицы.
Общие вопросы по ОВГЗ (не относящиеся к таблицам) - в соседней теме: Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 26 кві, 2023 09:04
Таблицы по ОВГЗ
Запилил и свою таблицу:
Брокеров пока не так много, буду добавлять.
Предлагаю в этой теме обсуждать эти таблицы.
Общие вопросы по ОВГЗ (не относящиеся к таблицам) - в соседней теме: Ринок ОВДП
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