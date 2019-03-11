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Таблицы по ОВГЗ

Таблицы по ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 26 кві, 2023 09:04

Таблицы по ОВГЗ

Таблица UA_Invest

Запилил и свою таблицу: ОВГЗ
Брокеров пока не так много, буду добавлять.

Предлагаю в этой теме обсуждать эти таблицы.
Общие вопросы по ОВГЗ (не относящиеся к таблицам) - в соседней теме: Ринок ОВДП
mustbe
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