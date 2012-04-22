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Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:07
proftpd66
Про местные бумажки можно забыть. Для нерезов заходить гемор, глубины нет.
Для местных открыли весь мир.
Спекулятивно, интересны овгз. Если все будет гуд, то ставку НБУ может снизить до 4-5%. А доходность в 5ти летках 7%. Вот на этом снижении могут заработать.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 14:23
St/2 написав:proftpd66
Про местные бумажки можно забыть. Для нерезов заходить гемор, глубины нет.
Для местных открыли весь мир.
Спекулятивно, интересны овгз. Если все будет гуд, то ставку НБУ может снизить до 4-5%. А доходность в 5ти летках 7%. Вот на этом снижении могут заработать.
Тогда как курс станет 20-23? Я написал условия, при которых, курс будет 20-23 если зайдут нерезы
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Додано: Нед 20 гру, 2020 16:43
proftpd66
Без падения ставки и нерезы заходить не будут и курс не окрепнет.
Никто не покупает 10ти летние бонды с рейтингом В-, чтобы получать 10 лет купон.
Идея спекуляции в том, что начнется "нормализация" и ЦБ ставку начнет снижать.
Если за год ставка снизится в 2 раза за год, то за этот год облигации дадут половину доходности и не надо ждать 10 лет.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 14:21
А какие сопутствуют риски?
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