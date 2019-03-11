Таблицы по ОВГЗ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 04 тра, 2023 10:00
колонка "Тип" - є військові - норм
а далі є "гос" - таких мало і пусто що означає гос, наразі є лише 2а типи ОВДП - військові і всі решта (звичайні) пропозиція - маркувати лише військові, решту залишати пустим
greenozon
Повідомлень: 15221
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1449 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Чет 04 тра, 2023 10:15
greenozon написав:
колонка "Тип" - є військові - норм
а далі є "гос" - таких мало і пусто
що означає гос,
наразі є лише 2а типи ОВДП - військові і всі решта (звичайні)
пропозиція - маркувати лише військові, решту залишати пустим
воен - военные
гос - невоенные
пусто - неизвестно
mustbe
Повідомлень: 7071
З нами з: 27.12.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1252 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: Чет 04 тра, 2023 10:17
mustbe написав: greenozon написав:
колонка "Тип" - є військові - норм
а далі є "гос" - таких мало і пусто
що означає гос,
наразі є лише 2а типи ОВДП - військові і всі решта (звичайні)
пропозиція - маркувати лише військові, решту залишати пустим
воен - военные
гос - невоенные
пусто - неизвестно
так немає 3ього виду
або 1 або 2
greenozon
Повідомлень: 15221
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1449 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Чет 04 тра, 2023 10:21
greenozon написав:
так немає 3ього виду
або 1 або 2
Если неизвестно - 1 или 2 - это и есть 3-й вид
mustbe
Повідомлень: 7071
З нами з: 27.12.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1252 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: Чет 04 тра, 2023 10:45
mustbe написав: greenozon написав:
так немає 3ього виду
або 1 або 2
Если неизвестно - 1 или 2 - это и есть 3-й вид
в природі не ісує 3 типу
greenozon
Повідомлень: 15221
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1449 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Чет 04 тра, 2023 10:50
greenozon написав: mustbe написав: greenozon написав:
так немає 3ього виду
або 1 або 2
Если неизвестно - 1 или 2 - это и есть 3-й вид
в природі не ісує 3 типу
Ок, ваши предложения ? Что там писать в таких случаях:
1. Точно военные.
2. Точно невоенные.
3. Неизвестно какие.
mustbe
Повідомлень: 7071
З нами з: 27.12.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1252 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: Чет 04 тра, 2023 12:52
пропозиція проста - маркувати лише воєнні
все решта - є решта
(старого звичайного типу)
greenozon
Повідомлень: 15221
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1449 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Вів 09 тра, 2023 12:58
Исправил определение типа (воен/невоен).
Добавил чек-бокс "Показывать невоенные". Добавил колонку Вид (SIM/YTM). Добавил пару брокеров. Исправил алгоритм вычисления процента доходности. Теперь по SIM-облигам - вычисленные значения весьма похожи на брокерские. По YTM - чуток отличается, конечно. Но вычислять их точно - довольно сложно, да не особо и нужно, имхо
mustbe
Повідомлень: 7071
З нами з: 27.12.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1252 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: Сер 10 тра, 2023 09:52
Додав сторінку з детальним оглядом ОВДП (параметри, графік виплат, де придбати), приклад
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000173371
rationalism2
Повідомлень: 77
З нами з: 11.08.21
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
Профіль
Додано: Вів 27 чер, 2023 15:06
Добавил цену продажи для Сенса (колонка Информация)
Сенс
mustbe
Повідомлень: 7071
З нами з: 27.12.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1252 раз.
Профіль
2
1
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
M-A-X
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
16
516491
53
34639
1
16789
Суб 29 чер, 2019 21:12 asti