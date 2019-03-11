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Таблицы по ОВГЗ

Таблицы по ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 10:00

колонка "Тип" - є військові - норм
а далі є "гос" - таких мало і пусто
що означає гос,
наразі є лише 2а типи ОВДП - військові і всі решта (звичайні)

пропозиція - маркувати лише військові, решту залишати пустим
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 10:15

  greenozon написав:колонка "Тип" - є військові - норм
а далі є "гос" - таких мало і пусто
що означає гос,
наразі є лише 2а типи ОВДП - військові і всі решта (звичайні)
пропозиція - маркувати лише військові, решту залишати пустим

воен - военные
гос - невоенные
пусто - неизвестно
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 10:17

  mustbe написав:
  greenozon написав:колонка "Тип" - є військові - норм
а далі є "гос" - таких мало і пусто
що означає гос,
наразі є лише 2а типи ОВДП - військові і всі решта (звичайні)
пропозиція - маркувати лише військові, решту залишати пустим

воен - военные
гос - невоенные
пусто - неизвестно


так немає 3ього виду
або 1 або 2
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 10:21

  greenozon написав:так немає 3ього виду
або 1 або 2

Если неизвестно - 1 или 2 - это и есть 3-й вид
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 10:45

  mustbe написав:
  greenozon написав:так немає 3ього виду
або 1 або 2

Если неизвестно - 1 или 2 - это и есть 3-й вид


в природі не ісує 3 типу
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 10:50

  greenozon написав:
  mustbe написав:
  greenozon написав:так немає 3ього виду
або 1 або 2

Если неизвестно - 1 или 2 - это и есть 3-й вид


в природі не ісує 3 типу

Ок, ваши предложения ? Что там писать в таких случаях:
1. Точно военные.
2. Точно невоенные.
3. Неизвестно какие.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 12:52

пропозиція проста - маркувати лише воєнні
все решта - є решта :) (старого звичайного типу)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 12:58

Исправил определение типа (воен/невоен).
Добавил чек-бокс "Показывать невоенные".
Добавил колонку Вид (SIM/YTM).
Добавил пару брокеров.
Исправил алгоритм вычисления процента доходности.

Теперь по SIM-облигам - вычисленные значения весьма похожи на брокерские.
По YTM - чуток отличается, конечно. Но вычислять их точно - довольно сложно, да не особо и нужно, имхо
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 09:52

Re: Таблицы по ОВГЗ

Додав сторінку з детальним оглядом ОВДП (параметри, графік виплат, де придбати), приклад https://uainvest.com.ua/bond/UA4000173371
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:06

Добавил цену продажи для Сенса (колонка Информация)
Сенс
mustbe
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  #<123
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