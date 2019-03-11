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Таблицы по ОВГЗ

Таблицы по ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 10:59

  mustbe написав:Добавил цену продажи для Сенса (колонка Информация)
Сенс


сьогодні сервіс вертає пусту сторінку (десь після 8-12 секунд очікування)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:59

Re: Таблицы по ОВГЗ

Також додав ціни на продаж по Сенс, Бонд та ICU на сторінці перегляду ОВДП, приклад https://uainvest.com.ua/bond/UA4000204150
rationalism2
 
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