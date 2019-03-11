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Таблицы по ОВГЗ

Таблицы по ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 10:59

  mustbe написав:Добавил цену продажи для Сенса (колонка Информация)
Сенс


сьогодні сервіс вертає пусту сторінку (десь після 8-12 секунд очікування)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:59

Re: Таблицы по ОВГЗ

Також додав ціни на продаж по Сенс, Бонд та ICU на сторінці перегляду ОВДП, приклад https://uainvest.com.ua/bond/UA4000204150
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:17

Re: Таблицы по ОВГЗ

Додав таблицю по ОЗДП https://uainvest.com.ua/eurobonds
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:33

  rationalism2 написав:Додав таблицю по ОЗДП https://uainvest.com.ua/eurobonds

Дякую, а також цікаво, чому значки брокерів й виділення військових ОВДП стали чорно-білими?
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:51

  vovabelokon99 написав:
  rationalism2 написав:Додав таблицю по ОЗДП https://uainvest.com.ua/eurobonds

Дякую, а також цікаво, чому значки брокерів й виділення військових ОВДП стали чорно-білими?

Щоб око не мозолило різними кольорами
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:04

Re: Таблицы по ОВГЗ

Поки в тестовому режимі(можливі баги) створив телеграм канал де приходять повідомлення про додавання нових котирувань брокерів або зміни дохідності https://t.me/ovdp_ua.
rationalism2
 
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