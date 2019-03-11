mustbe написав:Добавил цену продажи для Сенса (колонка Информация)
Сенс
сьогодні сервіс вертає пусту сторінку (десь після 8-12 секунд очікування)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 чер, 2023 10:59
сьогодні сервіс вертає пусту сторінку (десь після 8-12 секунд очікування)
Додано: Сер 28 чер, 2023 16:59
Re: Таблицы по ОВГЗ
Також додав ціни на продаж по Сенс, Бонд та ICU на сторінці перегляду ОВДП, приклад
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:17
Re: Таблицы по ОВГЗ
Додав таблицю по ОЗДП
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:33
Дякую, а також цікаво, чому значки брокерів й виділення військових ОВДП стали чорно-білими?
Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:51
Щоб око не мозолило різними кольорами
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:04
Re: Таблицы по ОВГЗ
Поки в тестовому режимі(можливі баги) створив телеграм канал де приходять повідомлення про додавання нових котирувань брокерів або зміни дохідності
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:58
звідки берете значення SIM/YTM ?
бо в багатьох позиціях не співпадає.
наприклад UA4000225908 - це купонна облігація по якій передбачено проміжні виплати. у вас стоїть що це SIM
Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:08
Речь про Крым ?
Так по нему не осталось промежуточных выплат, только 57.50+1000 в конце срока.
То есть он превратился из YTM в SIM.
ЗЫ. А где вы видите мою таблицу ? )
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