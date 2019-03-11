RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Таблицы по ОВГЗ

Таблицы по ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 10:59

  mustbe написав:Добавил цену продажи для Сенса (колонка Информация)
Сенс


сьогодні сервіс вертає пусту сторінку (десь після 8-12 секунд очікування)
greenozon
 
Повідомлень: 15308
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:59

Re: Таблицы по ОВГЗ

Також додав ціни на продаж по Сенс, Бонд та ICU на сторінці перегляду ОВДП, приклад https://uainvest.com.ua/bond/UA4000204150
rationalism2
 
Повідомлень: 87
З нами з: 11.08.21
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:17

Re: Таблицы по ОВГЗ

Додав таблицю по ОЗДП https://uainvest.com.ua/eurobonds
rationalism2
 
Повідомлень: 87
З нами з: 11.08.21
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:33

  rationalism2 написав:Додав таблицю по ОЗДП https://uainvest.com.ua/eurobonds

Дякую, а також цікаво, чому значки брокерів й виділення військових ОВДП стали чорно-білими?
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 05.01.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:51

  vovabelokon99 написав:
  rationalism2 написав:Додав таблицю по ОЗДП https://uainvest.com.ua/eurobonds

Дякую, а також цікаво, чому значки брокерів й виділення військових ОВДП стали чорно-білими?

Щоб око не мозолило різними кольорами
rationalism2
 
Повідомлень: 87
З нами з: 11.08.21
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:04

Re: Таблицы по ОВГЗ

Поки в тестовому режимі(можливі баги) створив телеграм канал де приходять повідомлення про додавання нових котирувань брокерів або зміни дохідності https://t.me/ovdp_ua.
rationalism2
 
Повідомлень: 87
З нами з: 11.08.21
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:58

  mustbe написав:Запилил и свою таблицу: ОВГЗ
Брокеров пока не так много, буду добавлять.


звідки берете значення SIM/YTM ?
бо в багатьох позиціях не співпадає.
наприклад UA4000225908 - це купонна облігація по якій передбачено проміжні виплати. у вас стоїть що це SIM
mephala
 
Повідомлень: 8499
З нами з: 07.04.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:08

  mephala написав:звідки берете значення SIM/YTM ?
бо в багатьох позиціях не співпадає.
наприклад UA4000225908 - це купонна облігація по якій передбачено проміжні виплати. у вас стоїть що це SIM

Речь про Крым ?
Так по нему не осталось промежуточных выплат, только 57.50+1000 в конце срока.
То есть он превратился из YTM в SIM.

ЗЫ. А где вы видите мою таблицу ? )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7079
З нами з: 27.12.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
2
1
3
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ 1, 2
Олежан » Чет 03 лют, 2022 17:13
16 516569
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:39
ОлегВМ
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 11:32
53 34728
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 15:21
sinowi
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 15:27
1 16799
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 21:12
asti

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8777)
21.07.2023 13:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.