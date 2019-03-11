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Таблицы по ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 23 лип, 2023 08:38
greenozon написав:
як успіхи із мережевими проблемами усіх ваших таблиць?
Через пару дней переедут на другой домен
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:36
Моя таблица переехала по адресу https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:50
Синхронізація з ICU щось захворіла
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