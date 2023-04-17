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Вкладники заборгували понад 75 млрд грн збанкрутілим банкам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 тра, 2023 14:56
Пропонуємо до обговорення:
Навіть, якщо банк збанкрутував, позичальникам потрібно виплачувати кредит та повернути всю кредитну суму, включаючи відсотки. Загальна сума неповернутих боргів позичальників перед збанкрутілими установами складає 75,6 млрд грн.
Дивися повний текст Вкладники заборгували понад 75 млрд грн збанкрутілим банкам
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Додано: Вів 02 тра, 2023 14:56
"ПОЗИЧАЛЬНИКИ заборгували понад 75 млрд грн збанкрутілим банкам".
ВКЛАДНИКИ не можуть заборгувати банкам, адже за змістом договорів банківських вкладів боржниками є банки, а вкладники є кредиторами.
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Ірина_, Модератор
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