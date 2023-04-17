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Вкладники заборгували понад 75
млрд грн збанкрутілим банкам

Вкладники заборгували понад 75 млрд грн збанкрутілим банкам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 14:56

Вкладники заборгували понад 75 млрд грн збанкрутілим банкам

Пропонуємо до обговорення:
Навіть, якщо банк збанкрутував, позичальникам потрібно виплачувати кредит та повернути всю кредитну суму, включаючи відсотки. Загальна сума неповернутих боргів позичальників перед збанкрутілими установами складає 75,6 млрд грн.

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Вкладники заборгували понад 75 млрд грн збанкрутілим банкам
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 14:56

"ПОЗИЧАЛЬНИКИ заборгували понад 75 млрд грн збанкрутілим банкам".
ВКЛАДНИКИ не можуть заборгувати банкам, адже за змістом договорів банківських вкладів боржниками є банки, а вкладники є кредиторами.
Honestus
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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