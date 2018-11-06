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Finance.ua: єОселя у 2023 році: на що можуть...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 03 тра, 2023 21:07
Пропонуємо до обговорення:
Про іпотеку під 3%
У 2022 році президент України Володимир Зеленський ініціював програму доступного кредитування житла для чотирьох категорій громадян: військовослужбовців, медиків, педагогів і науковців. Вони можуть оформити кредит на придбання житла на пільгових умовах – під 3% річних.
Дивися повний текст єОселя у 2023 році: на що можуть розраховувати військовослужбовці
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D2
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Додано: Сер 03 тра, 2023 21:07
Программа на папері, ні у кого зі знайомих не вийшло з різних міст.. . У фонді нема грошей. У мене також не вийшло, я в зоні ризику, працюючи офіційно в зоні бойових дій 🐌
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sonawer
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Додано: Вів 18 лип, 2023 21:23
Це все обман. Військових навіть не розглядають в Ощадбанку, сказали простими словами "Сьогодні ви є, а завтра ... А хто буде потім платити?"
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ula801001
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