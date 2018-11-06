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Finance.ua: єОселя у 2023
році: на що можуть...

Finance.ua: єОселя у 2023 році: на що можуть...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 03 тра, 2023 21:07

Finance.ua: єОселя у 2023 році: на що можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про іпотеку під 3%
У 2022 році президент України Володимир Зеленський ініціював програму доступного кредитування житла для чотирьох категорій громадян: військовослужбовців, медиків, педагогів і науковців. Вони можуть оформити кредит на придбання житла на пільгових умовах – під 3% річних.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 тра, 2023 21:07

Программа на папері, ні у кого зі знайомих не вийшло з різних міст.. . У фонді нема грошей. У мене також не вийшло, я в зоні ризику, працюючи офіційно в зоні бойових дій 🐌
sonawer
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:23

Це все обман. Військових навіть не розглядають в Ощадбанку, сказали простими словами "Сьогодні ви є, а завтра ... А хто буде потім платити?"
ula801001
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