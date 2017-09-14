RSS
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 07:59

  flyman написав:
  Сибарит написав:
  flyman написав:а як метро працює?

А там высокая сторона заходит под землю?

відносна діелектрична проникність у повітря і якої ізоляції (кераміка, поліхлорвініл ...)
у вас гуманітарна освіта?

Если ты чего-то не понял, это не повод переходить на личности.
Тебе указали, что сравнивать метро и высоковольтную подстанцию некорректно.
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 09:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Зі вчорашнього вечора графік на сьогодні був жахливий. По факту виявився кращим: увімкнули вночі на 3 години раніше плану , вдень також на 2.5 години раніше.
На завтра також графік адовий. Побачимо що буде по факту.
Будинок нарешті зібрав в дуже стислий термін , 2 тижні, майже 2млн гривень (по 3.5 т грн з квартири, але здало десь 60%) , замовили обладнання, Можливо НР зустрінемо вже з аккумами і інверторами на ліфти і воду. Принаймні сума достатня. Враховуючи , що квартира у мене на 5квт забезпечена і мені цього повністю вистачає на 10 годин навіть за потреби помірно з плитою , мікрохвильовкою і електрогрилем, то в принципі пережити це можна якщо хоч кілька годин на добу буде подача е/е

Якщо заряжати і розряжати через акум, то потрібно більше е/е на 1,2*1,2=1,44, враховуючи середній ККД. Відповідно, якщо б-ть забезпечиться всілякими акум., то назагал споживання під час включень сягне шалених показників, а лікують це дуже радикально.
Ще одне геніальне рішення зе-влади безмитний ввіз електроавтомобілів. Звичайно, це робилося під себе і істеблішмент козиряє електричнийми ройсами і т.д., але і пересічні накупили у стратегічного партнера раші Китаю всіляких електровиробів, ще і додатково споживають дотовану і дефіцитну електрику.
Панельки сонячні зараз не видають і 10% номіналу і майже нічого не впливають, тим більше б-ть залежить від електрики в мережі, якщо нема її, то генерації нема.
А Україна далі потужно бореться з трьома ядерними державами і ще з якоюсь к-тю неядерних.
Ой+
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 09:12

  Сибарит написав:
  BIGor написав:
  Сибарит написав:Это же элементарно: нужно закопать трансформаторы поглубже 😁

Работать не будут, но формально проблема защиты будет решена.

Поясніть як неспеціалісту чого не будуть працювати трансформатори закопані в якомусь бетонному бункері під землею?

Охлаждение в замкнутом пространстве организовать практически невозможно.

Два знайомих інженери з лютого цього року працюють у львівській конторі, яка виграла (?) тендер на будівництво і обладнання захищених саркофагів для ТП.
Риється котлован приблизно 2 метри глибиною, по периметру забиваються сваї, не пам'ятаю точно, перерізом 500*500 чи 700*00, між сваями опалубка і заливається бетоном. Зверху все це має накриватися бетонною кришкою, а ще вище антидронова сітка-захист. Мабуть якось передбачено охолодження. Будуються в львівсьвкій, одеській, чернівецькій здається областях і ще десь.
Людей заманили на з/п 35000грн брутто + бронювання. По факту обіцяну суму виплачували по травень, потім на карту стало приходити лише по 16 тис. Останнє що чув, серпень-вересень взагалі не оплатили нічого. Не зрозуміло, як тоді працює бронювання, якщо заброньований має отримувати не менше 20 тис за вимогами статусу підприємства критич інфраструктури. Люде по суті весь час у відрядження, без виплати добових. Змушені додатково таксувати чи збирати меблі у вихідні. Стали заручниками: з одного боку бронювання тримає, з іншого - не виплачують зарплатню. При звільненні втратиш бронювання і будеш оформлений ще по дорозі додому.
Схоже, черговий розпил бюджетів кращими людьми
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 09:20

  whois2010 написав:Будуються в львівсьвкій, одеській, чернівецькій здається областях і ще десь.

Хоть один объект в эксплуатацию введен?
Судя по ситуации с ЗП, деньги закончились раньше, чем дело дошло до установки оборудования.
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 09:25

  Сибарит написав:
  whois2010 написав:Будуються в львівсьвкій, одеській, чернівецькій здається областях і ще десь.

Хоть один объект в эксплуатацию введен?
Судя по ситуации с ЗП, деньги закончились раньше, чем дело дошло до установки оборудования.

Не маю інформації про готовність об'єктів.
Стосовно з/п, відповідають "арматура подорожчала", на з/п не вистачає. Вважаю, бюджети там були заплановані серйозні - від держави, чи, швидше, західні кошти. Але, схоже, стався класичний кидок замовника, працівників і розпил. Як з захисними спорудами на сході.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 09:42

  Сибарит написав:Если ты чего-то не понял, это не повод переходить на личности.
Тебе указали, что сравнивать метро и высоковольтную подстанцию некорректно.

заяава була, що трансформатор під земелею неможливо охолоджувати, на що була відповідь як тоді працює метро
flyman
