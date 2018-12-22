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Finance.ua: єОселя у 2023 році: на що можуть...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 03 тра, 2023 21:07
Пропонуємо до обговорення:
Про іпотеку під 3%
У 2022 році президент України Володимир Зеленський ініціював програму доступного кредитування житла для чотирьох категорій громадян: військовослужбовців, медиків, педагогів і науковців. Вони можуть оформити кредит на придбання житла на пільгових умовах – під 3% річних.
Дивися повний текст єОселя у 2023 році: на що можуть розраховувати військовослужбовці
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D2
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Додано: Сер 03 тра, 2023 21:07
Программа на папері, ні у кого зі знайомих не вийшло з різних міст.. . У фонді нема грошей. У мене також не вийшло, я в зоні ризику, працюючи офіційно в зоні бойових дій 🐌
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sonawer
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Додано: Вів 18 лип, 2023 21:23
Це все обман. Військових навіть не розглядають в Ощадбанку, сказали простими словами "Сьогодні ви є, а завтра ... А хто буде потім платити?"
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ula801001
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Додано: Вів 26 гру, 2023 18:23
Ми вже три місяця боремося за придбання квартири сину, за програмою єОселя! Знущання якесь! По-перше, знайти квартиру, за умовами цієї програми, дуже важко (в Одесі). По-друге, Приватбанк тричі міняв умови по першому внеску!!! Після авансування квартири, проплати оцінки нерухомості і двохнедільного очікування......за кілька днів до оформлення угоди, подзвонили з банку і знову змінили суму першого внеску на 42% (на початку було 20%, потім 25%, потім 35%)!!!! Тобто за місяць, банк підняв відсоток першого внеску у двічі (новий вид державного шахрайства?). Син відмовився. Звернувся у Ощад, йому погодили, теж пообіцяли перший внесок 20% але.....але їм не підходить фірма, яка оцінила квартиру, треба знову оцінювати з їхнім оцінювачем. Знову витрачати кошти, чекати документи, час плине. Сину треба виїзжати назад (приіхав на угоду, яку приват зірвав), без нього угоди не буде але знов все застрягло.
ПИТАННЯ!? Всім так руки викручували чи тільки нам не везе?
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jctkz
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