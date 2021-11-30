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Кредитує окупантів: НАЗК
внесло угорський OTP Bank до...

Кредитує окупантів: НАЗК внесло угорський OTP Bank до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 11:25

Кредитує окупантів: НАЗК внесло угорський OTP Bank до...

Пропонуємо до обговорення:
Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в рф та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".

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Кредитує окупантів: НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку спонсорів війни
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 11:25

Ви поясніть людям які наслідки будуть для OTP банку України. Чи будемо знищувати життя людей, які працюють в ОТР банку України!
dzhuryak66
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Модератори: Ірина_, Модератор

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