RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дефіцит робочих рук у росії
досяг 25-річного максимуму

Дефіцит робочих рук у росії досяг 25-річного максимуму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 тра, 2023 23:22

Дефіцит робочих рук у росії досяг 25-річного максимуму

Пропонуємо до обговорення:
росія зіткнулася з найсильнішим за останні десятиліття дефіцитом робочої сили.

Дивися повний текст
Дефіцит робочих рук у росії досяг 25-річного максимуму
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99018
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 тра, 2023 23:23

надо же, и у нас все в Польше
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5633
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У росії висунули низку вимог для продовження «зернової...
R2 » Вів 18 кві, 2023 09:55
1 198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 кві, 2023 09:55
cohan
Обсяг боргів найбідніших країн досяг максимуму за 25...
R2 » Пон 17 кві, 2023 11:17
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 кві, 2023 11:17
andriymak
Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році
R2 » Чет 01 гру, 2022 09:33
1 435
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 гру, 2022 09:34
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3915)
08.05.2023 23:52
Ринок ОВДП (4451)
08.05.2023 23:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.