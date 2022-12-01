росія зіткнулася з найсильнішим за останні десятиліття дефіцитом робочої сили.
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Дефіцит робочих рук у росії досяг 25-річного максимуму
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Додано: Пон 08 тра, 2023 23:22
Дефіцит робочих рук у росії досяг 25-річного максимуму
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Дефіцит робочих рук у росії досяг 25-річного максимуму
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