Букмекерська компанія Parimatch звільнила усіх працівників «Parimatch Україна» та остаточно закриває компанію.
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Parimatch призупиняє діяльність українського підрозділу
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Додано: П'ят 12 тра, 2023 11:08
Parimatch призупиняє діяльність українського підрозділу
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Дивися повний текст
Parimatch призупиняє діяльність українського підрозділу
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