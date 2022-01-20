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Parimatch призупиняє діяльність
українського підрозділу

Parimatch призупиняє діяльність українського підрозділу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2023 11:08

Parimatch призупиняє діяльність українського підрозділу

Пропонуємо до обговорення:
Букмекерська компанія Parimatch звільнила усіх працівників «Parimatch Україна» та остаточно закриває компанію.

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Parimatch призупиняє діяльність українського підрозділу
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2023 11:08

А скільки PM сплатила до бюджету РФ? Чому не написали?
vorobyevnikopol
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Модератори: Ірина_, Модератор

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