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Aston Martin представив
надшвидкий кросовер у стилі...

Aston Martin представив надшвидкий кросовер у стилі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 тра, 2023 10:24

Aston Martin представив надшвидкий кросовер у стилі...

Пропонуємо до обговорення:
Лімітована модифікація AMR23 Edition відрізняється новими кузовними елементами та безліччю інших косметичних доробок. Інтер'єр доступний лише в ексклюзивному поєднанні двох кольорів.

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Aston Martin представив надшвидкий кросовер у стилі "Формули-1" (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 тра, 2023 10:29

Re: Aston Martin представив надшвидкий кросовер у стилі...

Розвод лохів на гроші. Де Формула-1, а де кросовери.
Кочевник
 
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