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Aston Martin представив надшвидкий кросовер у стилі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 13 тра, 2023 10:24
Пропонуємо до обговорення:
Лімітована модифікація AMR23 Edition відрізняється новими кузовними елементами та безліччю інших косметичних доробок. Інтер'єр доступний лише в ексклюзивному поєднанні двох кольорів.
Дивися повний текст Aston Martin представив надшвидкий кросовер у стилі "Формули-1" (фото)
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Додано: Суб 13 тра, 2023 10:29
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