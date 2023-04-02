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Водіям спростили оплату за
зберігання номерних знаків...

Водіям спростили оплату за зберігання номерних знаків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 тра, 2023 12:48

Водіям спростили оплату за зберігання номерних знаків...

Пропонуємо до обговорення:
За продовження терміну зберігання номерних знаків у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ можна заплатити онлайн через електронний кабінет водія.

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Водіям спростили оплату за зберігання номерних знаків (відео)
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Повідомлення Додано: Нед 14 тра, 2023 12:48

Ніколи не розумів цієї послуги. Це можна порівняти з рабством. Я не порти і все це і вдома зберігати та не платити за повітря, але ж ні, тільки сервісний центр може так робити...
root
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Модератори: Ірина_, Модератор

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