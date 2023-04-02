За продовження терміну зберігання номерних знаків у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ можна заплатити онлайн через електронний кабінет водія.
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Водіям спростили оплату за зберігання номерних знаків (відео)
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Додано: Нед 14 тра, 2023 12:48
Водіям спростили оплату за зберігання номерних знаків...
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Дивися повний текст
Водіям спростили оплату за зберігання номерних знаків (відео)
Додано: Нед 14 тра, 2023 12:48
Ніколи не розумів цієї послуги. Це можна порівняти з рабством. Я не порти і все це і вдома зберігати та не платити за повітря, але ж ні, тільки сервісний центр може так робити...
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