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Без черг у ТЦК: в Україні
планують спростити оплату...

Без черг у ТЦК: в Україні планують спростити оплату...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:08

Без черг у ТЦК: в Україні планують спростити оплату...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада розгляне законопроєкт № 12093, який дозволяє сплатити нарахований штраф за порушення правил військового обліку без візиту в ТЦК.

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Без черг у ТЦК: в Україні планують спростити оплату штрафів за порушення військового обліку
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:08

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