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9 електромобілів з найбільшим реальним запасом ходу на...
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Додано: Сер 17 тра, 2023 04:31
Пропонуємо до обговорення:
Коли мова заходить про запас ходу електромобілів, важливо зазначити, що цифри, заявлені виробниками, часто визначаються в лабораторних умовах, які можуть суттєво відрізнятися від реальних сценаріїв водіння.
Дивися повний текст 9 електромобілів з найбільшим реальним запасом ходу на одному заряді батареї
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