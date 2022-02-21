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9 електромобілів з найбільшим
реальним запасом ходу на...

9 електромобілів з найбільшим реальним запасом ходу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 04:31

9 електромобілів з найбільшим реальним запасом ходу на...

Пропонуємо до обговорення:
Коли мова заходить про запас ходу електромобілів, важливо зазначити, що цифри, заявлені виробниками, часто визначаються в лабораторних умовах, які можуть суттєво відрізнятися від реальних сценаріїв водіння.

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9 електромобілів з найбільшим реальним запасом ходу на одному заряді батареї
R2
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